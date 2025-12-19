印尼抵港航班 偷女乘客腰包 50岁内地汉断正被捕

机场警区昨日（18日）接获报案，指同日一班由印尼飞往香港的航班上，一名女乘客将腰包放于座位前方储物格，其后被其他乘客发现有一名男子怀疑取走腰包并尝试打开。



机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕该名50岁内地男子，涉嫌「盗窃」。该名男子现正被扣留调查，案件交由机场警区刑事调查队第五队跟进。



警方呼吁市民在机舱内应时刻保持警觉，将随身行李上锁并妥善保管，特别是在离开座位时要格外小心，必须将现金和贵重物品随身携带或交由同行亲友保管。离开机舱前，旅客亦应仔细检查个人财物。



警方提醒市民，「盗窃」为严重罪行，一经定罪，最高可被判监禁十年，市民切勿以身试法。