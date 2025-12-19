Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火│大批同袍到达灵堂 市民献花致敬 「用生命拯救生命」

突发
更新时间：09:53 2025-12-19 HKT
发布时间：09:53 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，包括救火期间殉职消防队目（追授）何伟豪。今(19日)早上消防处为何伟豪举行最高荣誉丧礼。今早8时许，大批消防同袍到红磡世界殡仪馆致祭，亦有市民专程到场向何伟豪鞠躬献花。有市民坦言何伟豪无私救人，牺牲甚大，香港人永远感谢他，「用生命拯救生命」，祈愿他得到安息。

市民胡先生指何伟豪无私救人，好大牺牲，未婚妻亦忍住伤痛，作为香港市民的他应尽点心意。「呢个系港殇，冲天大火，经营几十年的家园突然一下子烧晒，家破人亡，一无所有，尤其好多年青时住到依家四十几年，成六、七十岁，要面对新环境，其实好悲惨。」他说香港人永远感谢何伟豪作出的牺牲。

罗先生表示，「何伟豪为我哋咁辛苦，应尊敬佢，佢牺牲性命及付出，希望佢得到安息。」在英国留学的关同学对事件感痛心及伤心，趁圣诞假期回港亦到来致祭。「今次大火，好多市民走咗，今日专程过来悼念何伟豪及所有死者，喺英国时做唔到乜嘢，希望今日尽公民责任，希望所有死难者及何伟豪的家属，保重身体。」

市民何先生亦到来献花致祭，他说何伟豪不幸殉职，英雄不朽，他本人衷心致敬。他语重心长表示，希望香港市民为前线人员着想，不要再在台风期间，带子女追风逐浪，因为这样最后的恶果可能是由拯救人员承担风险。

他翻查资料，获悉至今有38位殉职的消防及救护人员，他们「用生命拯救生命，相当伟大」。他衷心祝福他们安息，香港市民在今次事件深受感动，「希望唔好再发生，天佑香港。」

 

 

 

 

