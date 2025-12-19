东九龙跨部门反黑工 拘17男女包括内地及印尼人 年龄最大88岁

东九龙总区机动部队、冲锋队、黄大仙警区、秀茂坪警区、观塘警区及将军澳警区人员联同入境事务处人员周四（18日）展开代号「冠军」（CHAMPION）及「权能者」（POWERPLAYER）的反非法劳工联合行动，突击搜查东九龙区内多个罪案黑点，共拘捕十七人。

行动中，人员拘捕十七人，包括十一名内地男子、三名内地女子（持双程证入境）、一名本地女子及两名外籍女子（同为印尼籍，一人持护照、一人持行街纸），年龄介乎22至88岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆他人违反逗留条件」及「逾期居留」等罪名。

东九龙跨部门反黑工 17男女被捕 年龄最大88岁。警方图片

所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后交由相关部门跟进。

根据香港法例第115章《入境条例》第38AA条，任何非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人士、逾期逗留或被拒绝入境人士，均不得在香港从事任何有薪或无薪的雇佣工作，亦不得开办或参与任何业务。违例者一经定罪，最高可被判罚款五万港元及监禁三年。此外，任何雇主如雇用不可合法受雇的人士，而该人士属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人士、逾期逗留或被拒绝入境人士，最高可被判罚款五十万港元及监禁十年。

警方会继续与相关部门保持紧密合作，采取果断执法行动，严厉打击非法劳工活动，并呼吁雇主切勿以身试法。