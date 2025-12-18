Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜上水宝石湖邨15岁少女堕楼 倒卧平台当场死亡

突发
上水发生堕楼案。今日（18日）傍晚时分，宝石湖邨一名年仅15岁的少女被发现从高处堕下，倒卧在屋邨平台，当场证实不治。警方正在调查其堕楼原因。

事发于今日晚上7时04分，警方接获上水宝石湖邨珊瑚楼保安员报案，指发现一名女子倒卧在平台位置，怀疑其从高处堕下，随即报警求助。

警员及救护人员接报迅速赶抵现场，经检查后证实该名女子已明显死亡，无需送院。

据了解，死者年仅15岁。人员经初步调查后，相信死者是从上址大厦天台堕下。警员在现场并未检获遗书，其死因有待法医验尸后确定。据悉，事主生前有情绪病纪录。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

