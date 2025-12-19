宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车离开宏福苑前往沙田消防局｜持续更新

大埔宏福苑惊天大火，消防队目（追授）何伟豪英勇殉职，消防处今（19日）在红磡世界殡仪馆举行最高荣誉丧礼，多名政府高官、政商名人及消防处高层出席，大殓仪式过后，灵车将途经宏福苑火场，生前驻守的的沙田消防局，让大众向救火英雄作最后道别，何伟豪遗体将长眠浩园。

【早上11：10】何伟豪灵车在宏福苑火场对开回旋处进行简单告别仪式，站满大批消防员及警员，包括警务处新界北总区指挥官林敏娴及大埔区指挥官江永祥。灵车前摆放一个花牌，多名地区及居民代表向着灵车鞠躬，逗留7分钟后，前往何伟豪生前驻守的沙田消防局。市民聚集在附近天桥，送别心中英雄。

【早上10：30】何伟豪的灵柩盖上特区旗，抬上消防特制的灵车，一名同袍带同何伟豪生前的消防帽登车，车上摆放未婚妻Kiki及家人花牌，旁边站着一排排手臂缠黑纱的同袍，直接送往宏福苑火场，供大众最后致敬。踏正早上10时30分，哀乐奏起，灵车缓缓离开，特首李家超、 前特首林郑月娥与多名司局长、纪律部队首长列队恭送灵车离开。大批市民在红磡世界殡仪馆两旁送别何伟豪，有市民难掩悲伤拭泪，场面哀伤。

宏福苑大火殉职的消防队目（追授）何伟豪，昨（12月18日）在红磡世界殡仪馆世界堂以道教形式设灵。多名官员及社会人士昨先后到灵堂致祭，包括行政长官李家超，另有专程向何伟豪作最后致敬的市民。灵堂内，何伟豪遗照前方中央被挚亲花牌簇拥，包括女友KiKi的心形花牌，写有「伟豪挚爱仙游，痛彻心扉，不思量，自难忘」。

何伟豪丧礼安排：

0900至0930 世界殡仪馆外 公众悼念区 1000至1030 世界殡仪馆 最高荣誉丧礼举行

供政府官员、社会贤达和消防处属员参与，将不会对公众开放 1100 宏福苑 路祭，消防人员、当区官员及贤达到场致敬

经大埔太和路、宝乡街、广福道及大埔公路元洲仔段抵达，公众可沿途致敬 1130 沙田消防局 消防处处长杨恩健带领消防人员，在消防局外列队致最后敬礼，当区官员及贤达到场致敬

经大埔公路沙田段、沙田乡事会路及源禾路抵达，公众可沿途致敬 1230 和合石坟场 灵车抵达「浩园」进行安葬仪式

何伟豪终年37岁 遗下双亲兄弟及未婚妻

何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员。消防处形容，何伟豪表现优秀，在消防处服务9年间，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。

何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。