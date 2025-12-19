Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新

突发
更新时间：09:50 2025-12-19 HKT
发布时间：09:50 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑惊天大火，消防队目（追授）何伟豪英勇殉职，消防处今（19日）在红磡世界殡仪馆举行最高荣誉丧礼，多名政府高官、政商名人及消防处高层出席，大殓仪式过后，灵车将途经宏福苑火场，生前驻守的沙田消防局，让大众向救火英雄作最后道别，何伟豪遗体将长眠浩园。

【早上11：40】灵车抵达何伟豪生前驻守的沙田消防局，银乐队奏乐下，同袍在灵车两旁列队缓行，消防处长杨恩健率领一众消防员、救护员列队迎接，灵车停下，车头摆放一个花牌，多名地区及消防处代表上前鞠躬致敬，6分钟后，同袍敲响钟声，三短一长，象征正式落更，悠悠哀乐，全体敬礼恭送灵车前往长眠之地浩园，聚集附近半百市民目送灵车离去。

【早上11：10】何伟豪灵车在宏福苑火场对开回旋处进行简单告别仪式，站满大批消防员、警员及地区人士，包括警务处新界北总区指挥官林敏娴、大埔区指挥官江永祥及大埔民政专员陈巧敏等。灵车前摆放一个花牌，多名地区及居民代表向着灵车鞠躬，逗留7分钟后，前往何伟豪生前驻守的沙田消防局。市民聚集在附近天桥，送别心中英雄。

【早上10：30】何伟豪的灵柩盖上特区旗，抬上消防特制的灵车，一名同袍带同何伟豪生前的消防帽登车，车上摆放未婚妻Kiki及家人花牌，旁边站着一排排手臂缠黑纱的同袍，直接送往宏福苑火场，供大众最后致敬。踏正早上10时30分，哀乐奏起，灵车缓缓离开，特首李家超、 前特首林郑月娥与多名司局长、纪律部队首长列队恭送灵车离开。大批市民在红磡世界殡仪馆两旁送别何伟豪，有市民难掩悲伤拭泪，场面哀伤。

宏福苑大火殉职的消防队目（追授）何伟豪，昨（12月18日）在红磡世界殡仪馆世界堂以道教形式设灵。多名官员及社会人士昨先后到灵堂致祭，包括行政长官李家超，另有专程向何伟豪作最后致敬的市民。灵堂内，何伟豪遗照前方中央被挚亲花牌簇拥，包括女友KiKi的心形花牌，写有「伟豪挚爱仙游，痛彻心扉，不思量，自难忘」。

相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念

何伟豪丧礼安排：

0900至0930

世界殡仪馆外

  • 公众悼念区
1000至1030

世界殡仪馆

  • 最高荣誉丧礼举行
  • 供政府官员、社会贤达和消防处属员参与，将不会对公众开放
1100

宏福苑

  • 路祭，消防人员、当区官员及贤达到场致敬
  • 经大埔太和路、宝乡街、广福道及大埔公路元洲仔段抵达，公众可沿途致敬
1130

沙田消防局

  • 消防处处长杨恩健带领消防人员，在消防局外列队致最后敬礼，当区官员及贤达到场致敬
  • 经大埔公路沙田段、沙田乡事会路及源禾路抵达，公众可沿途致敬
1230

和合石坟场

  • 灵车抵达「浩园」进行安葬仪式

何伟豪终年37岁 遗下双亲兄弟及未婚妻

何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员。消防处形容，何伟豪表现优秀，在消防处服务9年间，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。

相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」

何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新
突发
3小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
15小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
23小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
18小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
20小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
21小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
7小时前