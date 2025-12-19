宏福苑五级火．持续更新｜殉职消防何伟豪出殡 举行最高荣誉丧礼 遗体长眠浩园
更新时间：09:50 2025-12-19 HKT
发布时间：09:50 2025-12-19 HKT
发布时间：09:50 2025-12-19 HKT
大埔宏福苑惊天大火，消防队目（追授）何伟豪英勇殉职，消防处今（19日）在红磡世界殡仪馆举行最高荣誉丧礼，多名政府高官、政商名人及消防处高层出席，大殓仪式过后，灵车将途经宏福苑火场，生前驻守的的沙田消防局，让大众向救火英雄作最后道别，何伟豪遗体将长眠浩园。
宏福苑大火殉职的消防队目（追授）何伟豪，昨（12月18日）在红磡世界殡仪馆世界堂以道教形式设灵。多名官员及社会人士昨先后到灵堂致祭，包括行政长官李家超，另有专程向何伟豪作最后致敬的市民。灵堂内，何伟豪遗照前方中央被挚亲花牌簇拥，包括女友KiKi的心形花牌，写有「伟豪挚爱仙游，痛彻心扉，不思量，自难忘」。
相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
何伟豪丧礼安排：
|0900至0930
|
世界殡仪馆外
|1000至1030
|
世界殡仪馆
|1100
|
宏福苑
|1130
|
沙田消防局
|1230
|
和合石坟场
何伟豪终年37岁 遗下双亲兄弟及未婚妻
何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员。消防处形容，何伟豪表现优秀，在消防处服务9年间，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。
2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。
相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。
最Hit
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
2025-12-17 18:00 HKT