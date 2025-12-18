惩教署反驳国际特赦组织所谓研究 斥反华分子污蔑抹黑 强调羁管工作依法正当

回应传媒查询反华组织国际特赦组织日前发布所谓有关香港在囚人士情况的研究，惩教署发言人今日（12月18日）强烈谴责该所谓报告内容不尽不实，毫无事实根据，并引用违反监管令、潜逃境外并危害国家安全的反华分子的谎言穿凿附会，以污蔑抹黑惩教署的依法正当的羁管工作。发言人批评该反华组织未有在其所谓最新研究报告中，全面刊登惩教署早前给其的书面回复，以求以偏概全，居心叵测。

国际特赦组织是以「捍衞人权」作幌子的反华组织，过往曾捏造事实污蔑抹黑香港特区政府，讹称一名维吾尔族学生在香港失踪，并指控事件与香港特区政府有关，事实上，有关人士从来没有入境，也没有被拒入境。由此可知发布假消息诋毁香港特区政府是该反华组织的惯用伎俩，手法卑劣，令人不齿。我们必须逐点驳斥它的失实指控，以正视听。

与该反华组织的指控相反，惩教署致力确保羁管环境稳妥、安全、人道、合适及健康，并为在囚人士提供适切的更生计划，协助他们具尊严地改过自新。其不实指控惩教署惩教院所普遍存在的情况，例如肢体暴力、夏季室温极高且通风不良、单独囚禁及环境衞生恶劣，均毫无根据。

对肢体虐待零容忍

惩教署高度重视所有惩教设施的纪律和人员的专业操守。根据《监狱规则》(第234A章)规定，任何惩教署人员在处理囚犯时无需要而使用武力，或使用不当武力，均属违纪，更可能须负上刑责。惩教署一直严格遵守执法方面的法定要求，以及恪守公正与专业的原则。

应对酷热天气的广泛措施

惩教署已采取广泛措施，持续改善羁管环境及确保在囚人士的福祉。有关措施包括安装防自杀安全风扇及工业风扇、陆续更换通风系统，以及安装通风效能更佳的新闸门及窗户。惩教署亦已采取进一步措施，包括在建筑物上试用隔热涂层，并向在囚人士提供手摇扇及降温毛巾，可见惩教署积极采取不同措施应对酷热天气。

顾及在囚人士的利益依法中止与其他在囚人士交往

惩教署致力确保所有中止在囚人士与其他在囚人士交往或隔离囚禁的安排，均就有关个案情况而言属合适，并且严格遵从法律，以及与其他司法管辖区的现行做法一致。《监狱规则》第68B条赋权惩教署可为保障在囚人士的利益或人身安全等目的，中止在囚人士与其他在囚人士交往。如中止与其他在囚人士交往的安排是应在囚人士的要求作出，有关在囚人士可随时要求恢复与其他在囚人士交往。

惩教署将一如既往，继续坚定不移、无畏无惧地严格依法履行职责。

持续关注环境衞生

惩教署一直依法在惩教院所内执行最高程度的清洁标准，人员每日巡查以确保惩教院所清洁，院所医生亦经常检查清洁及衞生状况。此外，署方会定期安排全面清洁及消毒院所，并安排外间承办商进行防治虫鼠工作，以确保院所环境清洁衞生。

惩教署一直设有一系列机制，例如透过太平绅士定期巡视的安排，确保在囚人士的权利获得保障。如在囚人士有所不满，可透过署内或者署外不同途径（例如申诉专员）作出申诉。

惩教署再次强烈谴责国际特赦组织散播虚假指控，蓄意抹黑署方妥善履行惩教院所管理的职责。惩教署将一如既往，继续坚定不移、无畏无惧地严格依法履行职责，在确保惩教院所安全的同时，亦致力保障所有在囚人士的权利、尊严及福祉。