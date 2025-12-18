电骗团伙疑专聘内地人避执法 警拘17岁双程证少年 堵截30万元骗款

警方近日破获「猜猜我是谁」电话骗案团伙，一名88岁长者接获骗徒假扮其儿子来电，讹称因伤人被捕需30万元保释金。警方及时介入，同日拘捕一名17岁持双程证内地少年，并揭发他与另一宗涉款10万元的同类案有关。警方相信，犯罪集团刻意招募内地人，怀疑利用他们短期留港特性犯案，增加追查难度。

深水埗警区重案组高级督察云天星表示，昨日（12月17日）拘捕的涉案男子年仅17岁，持双程证并无业。至于受害人则为一名88岁受害长者，他昨早收到假扮亲属的骗徒电话，对方讹称其儿子涉伤人被捕，急需30万元保释金。长者救子心切，打算交出现金。幸警方及时揭发，同日较后时间在屯门以「串谋诈骗」罪拘捕该名内地少年，制止了长者损失。

警方经调查后，再揭发该名内地少年曾于昨日中午时分，在荔景山道向另一人收取10万现金。 警方呼吁该名受害人尽快向警方报案。目前，被捕内地少年正被扣查，稍后被暂控相关罪名，案件明日（12月19日）将在西九龙裁判法院提堂。

深水埗警区重案组高级督察云天星。

警方提到，今年11至12月期间，深水埗警区刑事部在5次针对电骗的行动中，拘捕了6名骗徒，包括收钱傀儡、「睇水仔」及处理赃款骨干，当中有4男是持双程证（17至35岁）。警方相信，犯罪集团特意雇用内地人士，利用他们在香港短暂逗留的特点，试图增加警方追查难度。

同时，警方亦留意到犯罪集团针对港漂生，讹称他们涉及犯罪活动，强逼他们成为「特务调查员」，指派他们亲身与受害人见面，向受害人展示的伪造警察委任证、内地执法人员证件或调查文件等，并协助收取调查保证金。

警方提醒市民，不论本港或内地执法机关，都绝对不会要求市民在街上缴交「保释金」。如果收到亲友声称自己被捕电话，可以问清楚对方位置，然后向警署核实。此外，无论本港及内地执法机构，都不会透过电话招募或强迫市民成为「特务调查员」，更不会提供虚假工作证明文件或要求任何市民向其他人收取金钱。

最后，警方向所有人警告，包括游客及学生，切勿一时贪念赚快钱，以任何方式参与骗案，警方重申「串谋诈骗」是非常严重的罪行。一经定罪，最高可判处监禁14年。由于电骗案件情况严重，警方会考虑根据《有组织及严重罪行条例》向法庭申请对涉及相关罪行的被捕人士加刑，市民切勿以身试法。