海关破跨国私烟「飞机猪」集团 3个月内拘61人 检逾5600万元吸烟产品

突发
更新时间：19:26 2025-12-18 HKT
发布时间：19:26 2025-12-18 HKT

香港海关于9月至12月执法，打击航空旅客走私香烟及捣破相关私烟贮存仓库，成功瓦解一个利用航空旅客（俗称「飞机猪」）走私香烟的跨国犯罪集团，检获共约1164万支私烟，及约140万件另类吸烟产品，共约值5650万元，私烟应课税值约3850万元，拘捕61名涉案人士。

行动期间，海关于机场破获38宗旅客走私香烟案件，检获共约144万支私烟，拘捕43名由东亚和东南亚地区抵港的入境旅客（21岁至61岁）。

海关在一间酒店房间内检获的部分私烟。
海关在一间酒店房间内检获的部分私烟。

海关其后经情报分析及深入调查，发现私烟集团利用酒店房间作为集散点，经整理及装箱后将私烟运送至工业大厦或商业大厦的仓库暂存，再供应予各区或运送至物流场以转口至外地。海关遂于各区一连串打击，捣破多个集散点和仓库，包括荃湾、汀九和屯门的3个酒店房间；葵涌、粉岭、屯门和鸭脷洲的5个工业大厦单位；荃湾的1个商业大厦单位以及1个青衣物流场，检获共约1020万支私烟及140万件另类吸烟产品，拘捕18名男子（22至52岁）。

海关在一个物流场内检获的部分私烟。海关图片
海关在一个物流场内检获的部分私烟。海关图片

57名被捕人士因处理或管有未完税香烟、未有向海关人员作出申报或进口另类吸烟产品，违反《应课税品条例》或《进出口条例》，已被落案起诉，其中35人已在裁判法院被定罪及判处监禁四星期至九个月。海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。

海关相信是次行动有效从源头打击及堵截本地的私烟供应键。此外，部分检获私烟的品牌在香港并不常见，不排除犯罪集团计划将该些私烟转运到其他烟草税较高的地区图利。海关会继续根据风险评估和情报分析从源头堵截，并透过针对贮存及分销贩卖多管齐下的执法策略，严厉打击私烟活动。

