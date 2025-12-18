启德小贩卖冒牌衫 海关拘37岁男兼捣破葵涌仓库

香港海关早前发现有流动小贩于启德售卖怀疑冒牌物品。经深入调查后，海关人员于周二（12月16日）采取执法行动，于启德扫荡一个流动小贩摊档及其设于葵涌的贮存仓库，并检获1300件怀疑冒牌衣物，约值34万元。行动中，海关人员拘捕一名37岁涉案男子，他已保释候查。海关仍在调查案件。

位于启德的涉案流动小贩摊档。海关图片

手推车装拆1分钟完成 试图以灵活性避执法

据了解，相关摊档由被捕人独自经营，以网约客货车运送怀疑冒牌衫到启德开档。摊档所使用手推车装拆方便，可在一分钟之内完成，更便于将货物迅速放入客货车车尾，相信被捕人试图以灵活性，增加海关执法难度。

圣诞及新年假期将至，海关强调会继续加强巡查和执法，严厉打击各类售卖冒牌物品活动，全力保障消费者的权益。海关提醒消费者应光顾信誉良好的店铺，如有怀疑，应先向有关商标持有人或其代理商查询。海关亦提醒商户切勿出售冒牌物品，于采购物品时亦应小心谨慎，因售卖冒牌物品属严重罪行，须负上刑责。