德朗邨29岁男司机加速摆脱警员逃逸 警追查天眼迅速荃湾拘人

警方昨日（12月17日）于启德德朗邨德珑楼对开巡逻，截查一部停泊上址可疑私家车。其间司机不听从指示逃逸，两名男警追截时受伤，清醒送院治理。经翻查闭路电视后，至今日（12月18日）警方表示，成功于荃湾荃华街3号一酒店拘捕涉案29岁姓施男司机，涉嫌狂乱驾驶及妨碍警务人员执行职务。

相关报道：德朗邨私家车遇查逃逸 两警员追截受伤送院

两名警员受伤送院。资料图片

据了解，东九龙总区冲锋队人员当日德珑楼外巡逻，发现一部可疑私家车停泊上址，引擎空转。警员感到可疑，遂上前截查司机。初时，司机愿意提供香港身份证及驾驶执照，然而当司机被要求落车，他突然踩油门摆脱警员，往成启道方向逃去。

警方其后翻看闭路电视，发现涉案车辆停泊在红磡一带，随即到场搜查，惟已不见司机。随后再深入追查其他闭路电视片段，成功锁定司机行踪，到荃湾悦来酒店对开拘捕涉案司机。目前该名司机正被扣查，案件由秀茂坪警区刑事调查队第六队跟进。

现场为启德德朗邨德珑楼对开。资料图片