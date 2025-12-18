Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德朗邨29岁男司机加速摆脱警员逃逸 警追查天眼迅速荃湾拘人

突发
更新时间：18:32 2025-12-18 HKT
发布时间：18:32 2025-12-18 HKT

警方昨日（12月17日）于启德德朗邨德珑楼对开巡逻，截查一部停泊上址可疑私家车。其间司机不听从指示逃逸，两名男警追截时受伤，清醒送院治理。经翻查闭路电视后，至今日（12月18日）警方表示，成功于荃湾荃华街3号一酒店拘捕涉案29岁姓施男司机，涉嫌狂乱驾驶及妨碍警务人员执行职务。

相关报道：德朗邨私家车遇查逃逸 两警员追截受伤送院

两名警员受伤送院。资料图片
两名警员受伤送院。资料图片

据了解，东九龙总区冲锋队人员当日德珑楼外巡逻，发现一部可疑私家车停泊上址，引擎空转。警员感到可疑，遂上前截查司机。初时，司机愿意提供香港身份证及驾驶执照，然而当司机被要求落车，他突然踩油门摆脱警员，往成启道方向逃去。

警方其后翻看闭路电视，发现涉案车辆停泊在红磡一带，随即到场搜查，惟已不见司机。随后再深入追查其他闭路电视片段，成功锁定司机行踪，到荃湾悦来酒店对开拘捕涉案司机。目前该名司机正被扣查，案件由秀茂坪警区刑事调查队第六队跟进。

现场为启德德朗邨德珑楼对开。资料图片
现场为启德德朗邨德珑楼对开。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
1小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
4小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
18小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
9小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
01:47
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
10小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
2025-12-17 19:00 HKT
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
34分钟前