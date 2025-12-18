男子涉10宗跨区劫窃案 假借送货劫街市档员 警查天眼拘35岁贼

警方近日接报，揭发一名本地男子涉嫌以「身体不适」为由，诱使街市档员送货至工厂大厦抢劫，事后乘的士逃逸。警方分析「锐眼」计划大量闭路电视片段锁定疑犯，他与近期其他地区另外9宗劫案窃案有关，涉案财物总值逾5万元。警方昨日（12月17日）在荃湾拘捕涉案35岁男子，起回部分赃物及犯案衣物。随著年近岁晚，警方呼吁市民外出时保持警惕，避免携带大量贵重财物，慎防罪案。

警方黄大仙警区重案组督察郑励臻表示，12月16日下午接获一名本地市民报案，指较早前在区内街市店舖工作时，一名本地男子到店购物，其后声称身体不适，要求店主协助将货物送至新蒲岗一工厂大厦单位。当受害人与疑犯抵达大厦时，疑犯突然从后抢去受害人背囊。受害人尝试挣扎，但疑犯拾起一块长约2.5米长的电箱盖指吓，并要求受害人交出背囊。

受害人在受惊情况下，被疑犯抢去背囊，损失约现金8000元、银行卡及其他身份证明文件。疑犯得手后，随即经后楼梯前往附近路面，搭乘的士逃离现场。案件导致受害人左肩及左膝受伤，送院治理后已出院。

黄大仙警区刑事部翻查政府「锐眼」计划在内的大量闭路电视纪录，成功锁定一名本地男子，相信他亦与较早前多宗案件有关，包括于11月底及12月元朗及深水埗的2宗劫案、12月于天水围、长沙湾、油麻地及旺角的6宗窃案，以及11月底天水围1宗「不付款而离去」案。涉案财物包括多名受害人的手袋、银包、现金、信用卡及电话等个人物品，总值逾港币5.1万元。

警方于昨日（12月17日）在疑犯的荃湾住所，以3项「抢劫」罪、6项「盗窃」罪及1项「不付款而离去」罪，将该名涉案35岁本地男子拘捕，并检获疑犯犯案时衣物，同时起回部分受害人失物。该名疑犯正被扣查，稍后将被落案起诉相关罪名。

警方称，疑犯抢劫手法有明显部署，通常选择在清晨或深夜时分，于较僻静的地点，向单独外出的市民下手，从后抢去其手袋或背囊。至于盗窃手法，疑犯目标明确，多选择在街市人流高峰期犯案，趁店舖人多聚集时，伸手偷取放置于胶筒或钱箱内现金。当店主发现失窃时，疑犯已混入人群逃去无踪。

警方提醒，年近岁晚，市民应提高警惕。单独外出时，应尽量避免携带大量贵重财物及现金，切记「财不可露眼」。于人烟稀少的时段单独出行时，更应时刻留意身边是否有可疑人士。如发现任何可疑情况，请立即致电999报警。