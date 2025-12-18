宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 多名官员到场悼念

宏福苑五级大火惨剧，酿成至少160人死亡，当中包括救火期间殉职消防队目（追授）何伟豪。消防处明日（12月19日）将为何伟豪举行最高荣誉丧礼，而告别礼则于今日（12月18日）下午5时起举行，在红磡世界殡仪馆世界堂以道教形式设灵。灵堂内，中央摆放了何伟豪的遗照及「浩气长存」四个大字，四周则被挚亲的花牌簇拥。未婚妻Kiki花牌上写有「伟豪挚爱仙游，痛彻心扉，不思量，自难忘」，教人心酸。

多名官员陆续到场 神色凝重

下午5时左右开始，多名官员及社会人士陆续抵达殡仪馆，神色凝重，向何伟豪告别，包括全国政协副主席梁振英、政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强、消防处处长杨恩健、警务处处长周一鸣、行政会议成员汤家骅等。

市民写悼念卡：你是黑暗中最耀眼的光

至于殡仪馆外，下午起各界送来的花牌和悼念卡摆满门口，例如行政会议全体非官守成员、各区消防局救护站同袍、各纪律部队职工会、政府部门、商界、宏福苑现届法团及住户等等。当中有市民在悼念卡写上「无畏逆行，守护生命，你是黑暗中最耀眼的光」，致敬救火期间牺牲的英雄。

何伟豪终年37岁 遗下双亲兄弟及未婚妻

何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员。消防处形容，何伟豪表现优秀，在消防处服务9年间，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。

何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。