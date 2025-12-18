珍惜生命｜汀九33岁女子村屋内烧炭 当场不治

周三（17日）晚上9时许，警方接获一名姓苏（33岁）女子的家人报案，指苏女倒卧在青山公路－汀九段一村屋房间内。

人员接报到场，经救护员检验后，苏女现场被证实死亡，旁边有两盘烧过的炭。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk