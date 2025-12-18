Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰客机马尼拉机场疑误闯跑道 另一国泰客机及时复飞避祸

突发
更新时间：05:00 2025-12-18 HKT
发布时间：05:10 2025-12-18 HKT

国泰航空架客机，昨日（17日）在菲律宾马尼拉国际机场准备返期间，疑误闯跑道。当时有另一班国泰客机准备降落，幸机场空管人员及时发现，著降落的客机复飞、误闯跑道的客机即时停下，未酿成严重事故。

事件发生在当地17日傍晚6时半，据航班追踪网站Flightradar24及航空交通管制无线电录音网站LiveATC的资料显示，航班编号CX918的国泰客机，事发时准备由马尼拉尼诺伊·艾奎诺国际机场（MNL）准备前往香港。当客机驶离客运大楼，沿滑行道滑行至13跑道前的C停止点，机场空管人员指示指令客机横过13号道，并于06跑道停止点前停下。

国泰航空CX 918客机怀疑在马尼拉机场疑闯跑道。Flightradar24 截图
国泰航空CX 918客机怀疑在马尼拉机场疑闯跑道。Flightradar24 截图
国泰航空CX903客机降落时需要复飞。Flightradar24 截图
国泰航空CX903客机降落时需要复飞。Flightradar24 截图

此时，一班由香港飞抵马尼拉的国泰CX903航班，已获得空管人员的06跑道降落许可。约数十秒后，空管人员指示 CX 903复飞，机师亦即时回应，并进行复飞；空管人员亦拎示CX918原地停止。尾随CX903的宿雾太平洋航空5J358航机，亦被空管人员要求复飞。当06跑道清空后，CX918航机反方向进入跑道，并在前方一个出口脱离跑道进入滑行道，并调头后重新进入06跑道，准备起飞前往香港。复飞的CX 903客机，则在复飞15分钟后安全降落。事件中无人受伤。

《星岛头条》网正向国泰航空了解事件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小时前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
10小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小时前