国泰客机马尼拉机场疑误闯跑道 另一国泰客机及时复飞避祸

国泰航空一架客机，昨日（17日）在菲律宾马尼拉国际机场准备返期间，疑误闯跑道。当时有另一班国泰客机准备降落，幸机场空管人员及时发现，著降落的客机复飞、误闯跑道的客机即时停下，未酿成严重事故。

事件发生在当地17日傍晚6时半，据航班追踪网站Flightradar24及航空交通管制无线电录音网站LiveATC的资料显示，航班编号CX918的国泰客机，事发时准备由马尼拉尼诺伊·艾奎诺国际机场（MNL）准备前往香港。当客机驶离客运大楼，沿滑行道滑行至13跑道前的C停止点，机场空管人员指示指令客机横过13号道，并于06跑道停止点前停下。

国泰航空CX 918客机怀疑在马尼拉机场疑闯跑道。Flightradar24 截图

国泰航空CX903客机降落时需要复飞。Flightradar24 截图

此时，一班由香港飞抵马尼拉的国泰CX903航班，已获得空管人员的06跑道降落许可。约数十秒后，空管人员指示 CX 903复飞，机师亦即时回应，并进行复飞；空管人员亦拎示CX918原地停止。尾随CX903的宿雾太平洋航空5J358航机，亦被空管人员要求复飞。当06跑道清空后，CX918航机反方向进入跑道，并在前方一个出口脱离跑道进入滑行道，并调头后重新进入06跑道，准备起飞前往香港。复飞的CX 903客机，则在复飞15分钟后安全降落。事件中无人受伤。

《星岛头条》网正向国泰航空了解事件。