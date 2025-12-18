珍惜生命｜屯门田景邨男子飞堕平台 送院抢救不治
屯门发生堕楼案。周三（17日）晚上8时许，警方接获田景邨田乐楼的保安员报案，指发现一名男子倒卧在大厦平台，怀疑从高处堕下。
人员接报到场，姓杨（33岁）男子昏迷被送往屯门医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信男子从大厦一走廊堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
