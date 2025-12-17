骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万

近日有骗徒假扮单身旧识，成功与七旬婆婆发展成网上情人。婆婆其后被利诱「投资黄金」，不但耗尽30万元「棺材本」，更被怂恿向子女亲友借贷。最终骗徒突然音讯全无，婆婆才发现自己上当，三个月时间共损失超过400万元。

警方表示，该名70岁婆婆近日收到WhatsApp讯息，骗徒自称是离婚男士，年龄相仿，是婆婆的旧识；他更讹指自己从事贸易，投资黄金获利丰厚。双方倾谈后发展为网上恋人，随后骗徒声称为事主开设投资帐户，并代为操作赚钱，诱使婆婆入金。

一名婆婆堕入网上情缘骗局，损失超过400万元。FB：守网者

婆婆不虞有诈，多次按指示透过柜员机存款至指定户口。随后，骗徒再以缴交利得税为由，索取更多金钱，事主继续存款，直至对方突然失联，才惊觉受骗。短短三个月内，婆婆先后逾60次存款至数十个不同个人户口，耗尽30多万港元积蓄，甚至向子女及亲友借贷，最终损失超过400万港元。

警方在防骗专页「守网者」提到，本月至今（12月1至17日），已接获逾50宗网上情缘骗案，涉逾1600万港元，其中超过四成受害人是50岁或以上人士。

警方呼吁市民，切勿轻信初相识的陌生人；保持理性，勿被甜言蜜语冲昏头脑，避免作出金钱承诺；对声称高回报的网上投资平台保持戒心；任何金钱交易前，应与家人或可信赖的朋友商量；使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入对方电话或帐号等资料作风险评估。