Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万

突发
更新时间：22:31 2025-12-17 HKT
发布时间：22:31 2025-12-17 HKT

近日有骗徒假扮单身旧识，成功与七旬婆婆发展成网上情人。婆婆其后被利诱「投资黄金」，不但耗尽30万元「棺材本」，更被怂恿向子女亲友借贷。最终骗徒突然音讯全无，婆婆才发现自己上当，三个月时间共损失超过400万元。

警方表示，该名70岁婆婆近日收到WhatsApp讯息，骗徒自称是离婚男士，年龄相仿，是婆婆的旧识；他更讹指自己从事贸易，投资黄金获利丰厚。双方倾谈后发展为网上恋人，随后骗徒声称为事主开设投资帐户，并代为操作赚钱，诱使婆婆入金。

一名婆婆堕入网上情缘骗局，损失超过400万元。FB：守网者
一名婆婆堕入网上情缘骗局，损失超过400万元。FB：守网者

婆婆不虞有诈，多次按指示透过柜员机存款至指定户口。随后，骗徒再以缴交利得税为由，索取更多金钱，事主继续存款，直至对方突然失联，才惊觉受骗。短短三个月内，婆婆先后逾60次存款至数十个不同个人户口，耗尽30多万港元积蓄，甚至向子女及亲友借贷，最终损失超过400万港元。

警方在防骗专页「守网者」提到，本月至今（12月1至17日），已接获逾50宗网上情缘骗案，涉逾1600万港元，其中超过四成受害人是50岁或以上人士。

警方呼吁市民，切勿轻信初相识的陌生人；保持理性，勿被甜言蜜语冲昏头脑，避免作出金钱承诺；对声称高回报的网上投资平台保持戒心；任何金钱交易前，应与家人或可信赖的朋友商量；使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入对方电话或帐号等资料作风险评估。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
4小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
12小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
8小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
8小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
6小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
8小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
13小时前
一樽酱见证香港人情味！港女开罐陷绝境45分钟6人车轮战 结局一幕超暖心｜Juicy叮
一樽酱见证香港人情味！港女开罐陷绝境45分钟6人车轮战 结局一幕超暖心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
13小时前