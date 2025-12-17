乌拉圭驻港总领事首度拜访海关 加强双边合作

乌拉圭东岸共和国驻香港总领事Federico LAGE CABEZA于今日（12月17日）礼节性拜访海关关长陈子达，借此增进双方友好关系及加强业务联系。这是自乌拉圭东岸共和国于今年五月在香港设立总领事馆以来，Federico LAGE CABEZA首次到访香港海关。

乌拉圭驻港总领事Federico LAGE CABEZA（左）礼节性拜访海关关长陈子达（右）。海关图片

会面期间，陈子达介绍了香港作为国际商业及贸易枢纽，尤其是在进出口清关及相关服务方面的独特优势，以及香港担当内地与国际之间「超级联系人」和「超级增值人」的优越角色。双方并就促进贸易便利和加强双边合作，特别是建立海关合作安排等议题进行讨论。

陈子达对Federico LAGE CABEZA出任驻香港总领事深表欢迎。他表示，香港海关会全力支持特区政府与各国驻港总领事馆建立紧密合作，以促进经济和两地人民的关系，共同谋求发展。

乌拉圭今年五月在香港设立总领事馆，总领事Federico LAGE CABEZA今日首次到访香港海关。

陈子达表示，他表示，香港海关会全力支持特区政府与各国驻港总领事馆建立紧密合作。