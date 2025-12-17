宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席

大埔宏福苑惊天大火，夺去160条宝贵性命，约2,000户家园遭大火摧毁。消息指，廉政公署今晨（17日）采取拘捕行动，拘捕宏福苑业主立案法团的成员，包括新旧主席。

据了解，被捕两男子分别是现任法团主席徐满柑及旧主席邓国权。今午5时左右，徐满柑离开廉署总部时说：「我谂呢啲所有嘢唔讲得，唔好意思。」至晚上6时许，廉署关门前，旧主席邓国权才离开，没有回应记者提问，仅说：「多谢各位。」

徐于去年9月上任，曾有居民认为徐作风矛盾，未上任前本来对工程公司有所疑惑，「但接手后又好好合作，好多居民都奇怪点解会批钱批得咁快」。

邓国权自第一届法团起已是委员，2012年起连任五届法团主席，至去年9月6日为止。他是当年负责签署天价维修合约，他早前接受传媒查询时，指当年参与市建局「招标妥」，并在鸿毅推介下，甄选出几间承建商，由业主拣选。

宏福苑火灾后，廉署早前已拘捕12名人，包括工程顾问、承建商、棚架工程分判商、中间人在内的相关人士。

廉政专员胡英明原定亲身率团前往多哈，于本月12至14日主持联合会执行委员会会议及出席周年大会，并与多国反贪机构首长举行多场双边会谈。由于发生大埔宏福苑火灾，胡英明取消行程，留港监督火灾相关的贪污调查工作，并以视像方式出席周年大会。「我身为廉政专员，在这关键时刻有责任留守香港，全力确保调查的良好进度和专业质素。」

宏福苑于1983年落成，一场大火将整个尸苑摧毁。

翻查资料，2016年，宏福苑收到香港屋宇署的强制验楼令，于2019年1月经业主大会拣选「鸿毅建筑师有限公司」（下称鸿毅）为顾问公司检验。鸿毅其后亦中标获聘为宏福苑大维修的工程顾问，负责协助法团招标，包括制定标书，亦需监督工程。

检验完成后，2023年7月就工程承办商展开招标，共有57间工程承办商回标，同年管委面见14间回标的承办商。

2024年1月28日，宏福苑的业主立案法团召开了业主大会，最终通过3.3亿元维修工程方案，拣选「宏业建筑工程有限公司」（下称宏业）为大维修工程承建商。

2024年7月16日，宏福苑展开了高达3.3亿的修维工程，开始搭建棚架。

上月26日，宏福苑发生五级火灾，造成至少160人死亡（包括1名殉职消防员）、79人受伤及6人失踪。宏福苑大火是继2008年旺角嘉禾大厦大火以来第二宗五级火警，亦是自1948年石塘咀永安公司仓库大火以来香港最多人伤亡的火灾以及香港史上死亡人数第三多的火灾。