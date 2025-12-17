Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

骗徒扮中电高层 诱投资「国家环保项目」 警吁提防

突发
更新时间：15:21 2025-12-17 HKT
发布时间：15:21 2025-12-17 HKT

继今年五月有骗徒假扮「港灯职员」设投资骗局后，警方今日（12月17日）再提醒市民，最近有骗徒假冒「中电高层」，透过WhatsApp联络市民，出示伪造职员证，诱导投资假冒「国家电网有限公司」所谓的「环保废料」项目，其实是投资骗案。

截图所见，骗徒自称是「中电能源回收部总监」，伪造职员证上更是繁简字混杂。中电强调，员工绝对不会透过社交媒体或微信推销任何投资项目，亦不会向客户索取个人资料或金钱。如有怀疑，立即致电中电客户服务热线26782678核实员工身份。

警方亦提醒，中电官方网站为「clp.com.hk」，国家电网官方网站为「sgcc.com.cn」，市民切勿相信其他网站域名。

另外，警方呼吁市民如接获陌生讯息，切勿轻信陌生人身份，应先向有关机构查证；市民应透过已注册投资机构投资，并可于证监会网页查阅持牌人及注册机构的公众纪录册；如有怀疑，应致电防骗易热线「18222」查询。

今年5月警方曾提醒市民，有骗徒假冒香港电灯有限公司（港灯）职员，以类似手法行骗。骗徒首先通过微信等社交平台接触市民，诱导他们在伪冒的国家电网有限公司（国家电网）网站注册帐户，并将资金转至指定银行户口，用作投资所谓的「环保废料」项目。

过程中，骗徒会伪造交易平台的盈利记录，以吸引受害人投入更多资金。然而，当受害人试图提取资金时，所谓的客户服务人员会以各种借口拖延付款，甚至要求支付高额手续费。最终，受害人无法取回任何资金。 

