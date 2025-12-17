Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗餐厅被偷东部箱龟 警拘六旬汉起回失龟

更新时间：11:25 2025-12-17 HKT
发布时间：11:25 2025-12-17 HKT

警方于本月14日接获深水埗大埔道一餐厅负责人报案，指在同日下午约6时，有一名男子从该餐厅盗去一只饲养作宠物的东部箱龟（Eastern box turtle），其后逃去。案件列作「盗窃」，交由深水埗警区刑事调查队第3队跟进。
 
人员经深入调查及翻查附近及锐眼计划下的闭路电视片段后，锁定一名涉案男子，并于昨日（16日）下午在深水埗区以涉嫌「盗窃」拘捕该名68岁姓曾本地男子，亦寻回被盗去的龟只，龟只没有受伤，并已归还予餐厅负责人。被捕人已被落案起诉一项「盗窃」罪，案件将于明年1月7日上午在西九龙裁判法院提堂。

东部箱龟在香港是较受欢迎的宠物龟。资料图片
翻查资料，「箱龟」是龟类的一个品种，其得名因为牠受惊时会合起龟甲，变成密封龟壳。东部箱龟属二级濒危物种，每只花纹独一无二，斑烂美丽，在香港是较受欢迎的宠物龟，身价由数千元至数万元不等。由于东部箱龟有价有市，故成为贼人偷取或不法分子走私的物种。

