珍惜生命｜青衣32岁男子飞堕平台 当场不治
更新时间：05:21 2025-12-17 HKT
青衣发生堕楼事件。周二（17日）凌晨零时许，警方接获一名姓庄（32岁）男子的家人报案，指怀疑男子在青衣路1号企图自杀。警员及救护员接报到场，发现男子倒卧在平台上，经检验后证实当场死亡。
警方初步调查后，相信男子从上址一个单位堕下。警员于现场检获遗书，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
