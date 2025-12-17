Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜青衣财困男飞堕酒店平台 当场不治

突发
更新时间：05:21 2025-12-17 HKT
发布时间：05:21 2025-12-17 HKT

青衣发生堕楼事件。周二（17日）凌晨零时许，警方接获一名姓庄（32岁）男子的家人报案，指怀疑庄男在青衣路1号企图自杀。警员及救护员接报到场，发现庄男倒卧在上址一间酒店的平台上，经检验后证实他已当场死亡。

据了解，庄男生前在澳门任职厨师，于今年9月回港。警方于案发现场检获遗书，经调查后相信事主受欠债问题困扰，从上址一单位堕下，其死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

