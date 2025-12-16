载学童校巴观塘绕道车速慢兼左摇右摆 警截查揭司机涉吸大麻毒驾被捕

警方东九龙交通部特遣队揭发一宗离谱的毒后驾驶，该队隐形战车于今日（16日）中午1时13分在观塘绕道巡逻时，发现一辆校巴沿中线慢驶兼左摇右摆「舞龙」。当校巴驶至新蒲岗太子道东近采颐花园对开，警员立即将车截停，并要求司机接受毒后或药后驾驶测试，结果发现有人疑吸食大麻，遂以涉嫌毒后驾驶罪名拘捕该名23岁姓邱校巴司机。

据悉，当时校巴接载一名幼稚园学童及一名保母，正前往九龙塘一间幼稚园返学。事件中学童及保母并没有受伤，其后由另一辆校巴接走。现场消息称，观塘绕道行车速度为每小时80公里，惟校巴当时车速只行50多公里，而且摇摆不定，引起在上址巡逻的隐形战车交通警注意，遂在协调道东九龙总区总部对开，截停该部校巴。警员在司机身上未有发现药品，但对其进行快速口腔测试，结果显示呈阳性反应，怀疑姓邱司机曾吸食大麻，涉嫌毒后驾驶，被蒙头带返牛头角警署调查。