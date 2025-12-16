泰国返港36岁女行李藏110万大麻花 涉贩毒被捕

警方表示，屯门警区反三合会行动组第二队人员，周一（15日）在香港国际机场进行反毒品行动。行动中，人员在机场入境大堂截查一名从泰国入境香港的女子，并在相关部门人员的协助下搜查该名女子的随行行李，于该行李中搜出10砖共重约5公斤的怀疑大麻花，市值共约110万元。经调查后，该名36岁本地女子涉嫌「贩运危险药物」被捕。

调查相信，被捕人受贩毒集团招揽，被金钱利诱由泰国携带毒品至香港。被捕女子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于今日（16日）上午在西九龙裁判法院提堂。

警方重申，不论以任何形式协助偷运毒品到香港均属违法，会着力打击贩毒行为。警方强调，从海外将毒品偷运到港的案件，法庭会因跨境元素作为加刑因素。贩毒危险药物属严重罪行，根据香港法例134章危险药物条例，一经定罪，最高刑罚可被判处终身监禁及罚款五百万元。