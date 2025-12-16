Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国返港36岁女行李藏110万大麻花 涉贩毒被捕

突发
更新时间：06:15 2025-12-16 HKT
发布时间：06:15 2025-12-16 HKT

警方表示，屯门警区反三合会行动组第二队人员，周一（15日）在香港国际机场进行反毒品行动。行动中，人员在机场入境大堂截查一名从泰国入境香港的女子，并在相关部门人员的协助下搜查该名女子的随行行李，于该行李中搜出10砖共重约5公斤的怀疑大麻花，市值共约110万元。经调查后，该名36岁本地女子涉嫌「贩运危险药物」被捕。

调查相信，被捕人受贩毒集团招揽，被金钱利诱由泰国携带毒品至香港。被捕女子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于今日（16日）上午在西九龙裁判法院提堂。

警方重申，不论以任何形式协助偷运毒品到香港均属违法，会着力打击贩毒行为。警方强调，从海外将毒品偷运到港的案件，法庭会因跨境元素作为加刑因素。贩毒危险药物属严重罪行，根据香港法例134章危险药物条例，一经定罪，最高刑罚可被判处终身监禁及罚款五百万元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
11小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
13小时前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
10小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
17小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
8小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
8小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
11小时前
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
01:58
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
14小时前
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
9小时前