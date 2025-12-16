警方联同入境处打击黑工及扫黄 拘19人最老84岁 4人属通缉人士

新界南总区机动部队与葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区联同入境事务处人员，周一（15日）进行代号「冠军」（CHAMPION）及代号「岭马」（LANDMASTER）的反非法劳工及扫黄联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。

行动中，人员共拘捕19人，包括6名本地男子、一名本地女子、一名外籍女子、4名内地男子及7名内地女子，年龄介乎24至84岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「逾期居留」、「逾期居留人士接受雇佣工作」及「雇用不可合法受雇的人」。其中四名男子为被通缉人士。

所有被捕人现正被扣留调查，并将会由警方及相关部门作出跟进。