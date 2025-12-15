骗徒冒充水务署发「追水费」钓鱼短讯 署方报警吁市民慎防

网上近日流传一则伪冒水务署、简繁字混杂的诈骗短讯，要求收件市民点击虚假网站（wsdgov[.]com）后，透过网站显示的超连结缴付水费帐单。水务署今日（12月15日）发新闻稿，呼吁市民提高警觉，强调与该虚假网站没有任何关系，并已就事件向警方报案。

水务署表示，已登记水务署电子服务帐户及电子帐单服务的市民，可于水务署官网（www.wsd.gov.hk）通过验证才可查阅其电子帐单及取得帐单上的「转数快」二维码缴费。

水务署提醒市民，如接获不明来历的电邮或短讯，应保持警觉，切勿登入可疑网站及提供个人资料。任何市民若曾向上述网站或其他可疑网站提供个人资料，应与警方联络。如有查询，可致电水务署客户服务热线2824 5000。

除了向水务署官方渠道查询外，亦致电防骗易热线18222，或使用警方的「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，评估诈骗风险。目前，相关冒充水务署的网站已在「防骗视伏器」中显示为「高危有伏」。