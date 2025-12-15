Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海关出任世界海关组织亚太区副主席 一连三集特辑聚焦会场内外点滴

突发
更新时间：20:33 2025-12-15 HKT
发布时间：20:33 2025-12-15 HKT

香港海关自2024年起，代表中国香港正式获选出任今届（2024至2026年度）世界海关组织亚太区副主席，主责推动地区发展议程、协调地区事务、引领成员应对各种挑战，并统筹地区策略计划的制定和实施。为进一步呈现相关工作，香港海关今日（12月15日）起于社交平台发布一连三集的「世界海关组织亚太区副主席专题特辑」。

香港海关表示，一场国际会议从筹备到执行，从布置场地到安排坐位，所有环节均需一丝不苟。无论是海关人员、青年大使们或表演的小学生们，皆尽力完成负责部分，确保会议顺利进行。香港海关将透过三集专题特辑，于各社交媒体平台讲述会场内外的点点滴滴，呼吁公众密切留意。

 

