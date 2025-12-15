宏福苑五级火｜丧礼当日殉职消防何伟豪灵柩将经过宏福苑 女友：愿大家永远记住伟豪的无私精神

消防处将于本周五（12月19日）在红磡世界殡仪馆，为宏福苑五级大火中殉职消防队目（追授）何伟豪，举行最高荣誉丧礼。消防处今日（12月15日）公布丧礼安排，提到仪式后何伟豪灵柩将经过宏福苑，及何伟豪生前驻守的沙田消防局。市民除了可到世界殡仪馆的公众悼念区外，也可在灵车途经的路段，沿途作最后致意。另外何伟豪女友Kiki今日也在社交平台发帖，表示「愿大家永远记住伟豪的无私精神」 。

消防处表示，处方将于上午9时至9时30分在世界殡仪馆附近设置公众悼念区，前往悼念的市民请按照现场工作人员指示。丧礼官方仪式于上午10时开始，供政府官员、社会贤达和消防处属员参与，消防处处长杨恩健亦会出席，仪式将不会对公众开放。

仪式后，灵车将于上午10时30分离开殡仪馆，政府官员及消防人员将列队在殡仪馆外向消防队目何伟豪作最后致敬。市民亦可参考以下灵车途经的路段，沿途作最后致意。

灵车会路经大埔太和路、宝乡街、广福道和大埔公路——元洲仔段，并于上午11时抵达大埔宏福苑（大埔公路——元洲仔段／广宏街回旋处）路祭，供消防人员、当区官员及贤达致敬。

灵车之后会经大埔公路——沙田段、沙田乡事会路和源禾路，并于上午11时30分抵达沙田消防局，由杨恩健带领消防人员在消防局外列队向何伟豪消防队目致最后敬礼，当区官员及贤达亦会出席向何伟豪消防队目致敬。灵车车队随后将前往和合石坟场内的「浩园」进行安葬仪式。

另外何伟豪女友Kiki今日也在社交平台发帖，表示：「伟豪告别礼谨定于12月18日（星期四）下午5时在红磡世界殡仪馆世界堂以道教形式设灵，欢迎伟豪的各方好友及有心人前来鞠躬。」

Kiki续指：「12月19日（星期五）将于红磡世界殡仪馆为伟豪举办最高荣誉丧礼，有心人士亦可于上午九时前来致敬。完成仪式后约10时30分，灵车将驶经大埔宏福苑外、沙田消防局，最后前往浩园送别伟豪。愿大家永远记住伟豪的无私精神。」

社交平台可见，有消防处车队上周四（12月11日）以及今日（12月15日），分别现身于红磡一带街道、太子道东及宏福苑外，沿途有交通警铁马开路，预料是为了准备周五丧礼。

消防处称，已故消防队目何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员，表现优秀。何伟豪消防队目在消防处服务九年，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职。该火警其后升为五级。消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。何伟豪消防队目终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。