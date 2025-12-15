Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾街后巷黑猫浴血挣扎 疑遭抽气扇叶打伤 爱协带走抢救

突发
更新时间：15:08 2025-12-15 HKT
发布时间：14:22 2025-12-15 HKT

深水埗有猫只受伤。今日（15日）下午1时03分，一只猫咪被发现在石硖尾街39号后巷挣扎，身上有疑似刀伤，途人报案。警员接报到场，发现涉事黑色小猫仍有气息，于是通知爱护动物协会派员协助。爱协人员其后将小猫检走，交由兽医抢救。

报案人黎先生讲述事发经过，指他的朋友在附近进行工程，其间朋友到后巷拍摄，却听到猫叫声，赫然发现一双黑色小猫在发泡胶箱附近挣扎。小猫的颈背和大腿分别有5至6吋长，以及7至8吋长的刀伤，伤势严重。其朋友因忙于工作需要离去，于是通知他到场，他赶抵后报警处理。黎指现场地上没有血迹，「（猫咪）唔似跌落街」，又形容猫咪身上是「好利嘅刀伤，好残忍啰！」

警方一度怀疑有人残酷对待动物，交由深水埗警区刑事调查队第10队（动物专队）跟进，惟经调查后，相信猫咪遭大厦的抽气扇扇叶打伤，案件不涉刑事成份。

