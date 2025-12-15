石硖尾街后巷黑猫浴血挣扎 疑遭抽气扇叶打伤重创 爱协抢救无效安乐死

深水埗有小黑猫重创，一度惹起虐猫疑云，调查后相信是小猫是被抽气扇叶打伤。爱协将小猫救走，惜小猫伤势严重，并承受巨大痛苦，最终要被安乐死。

事发于今日（15日）下午1时03分，一只猫咪被发现在石硖尾街39号后巷挣扎，身上有疑似刀伤，途人报案。警员接报到场，发现涉事黑色小猫仍有气息，于是通知爱护动物协会派员协助。爱协人员其后将小猫检走，交由兽医抢救。

报案人黎先生讲述事发经过，指他的朋友在附近进行工程，其间朋友到后巷拍摄，却听到猫叫声，赫然发现一双黑色小猫在发泡胶箱附近挣扎。小猫的颈背和大腿分别有5至6吋长，以及7至8吋长的刀伤，伤势严重。其朋友因忙于工作需要离去，于是通知他到场，他赶抵后报警处理。黎指现场地上没有血迹，「（猫咪）唔似跌落街」，又形容猫咪身上是「好利嘅刀伤，好残忍啰！」

警方一度怀疑有人残酷对待动物，交由深水埗警区刑事调查队第10队（动物专队）跟进，惟经调查后，相信猫咪遭大厦的抽气扇扇叶打伤，案件不涉刑事成份。

爱协表示，今日中午时间接到有市民报告发现在深水埗石硖尾街38号后巷有一只猫受伤，爱协督察短时间内赶到现场，发现猫只身体上有多处伤口，下肢无力怀疑骨折。

由于猫只伤势并不寻常，报案人决定报警求助。受伤猫只随即由爱协督察送往爱协中心交予医生救治及检查。不幸地，医生在抢救猫只同时发现身体多处大面积伤口，及双脚多处骨折。最后医生基于人道立场为猫只进行安乐死以终止其巨大痛苦。