石硖尾街后巷小黑猫身有刀伤挣扎 警列残酷对待动物缉凶

深水埗有猫只被虐严重受伤。今日（15日）下午1时03分，一只猫咪被发现在石硖尾街39号后巷挣扎，身上有疑似刀伤，途人报案。警员接报到场，发现涉事黑色小猫仍有气息，于是通知爱护动物协会派员协助。爱协人员其后将小猫检走，交由兽医抢救。

报案人黎先生讲述事发经过，指他的朋友在附近进行工程，其间朋友到后巷拍摄，却听到猫叫声，赫然发现一双黑色小猫在发泡胶箱附近挣扎。小猫的颈背和大腿分别有5至6吋长，以及7至8吋长的刀伤，伤势严重。其朋友因忙于工作需要离去，于是通知他到场，他赶抵后报警处理。黎指现场地上没有血迹，「（猫咪）唔似跌落街」，又形容猫咪身上是「好利嘅刀伤，好残忍啰！」

警方列作残酷对待动物案件，正追缉凶徒，交由深水埗警区刑事调查队第10队（动物专队）跟进。