珍惜生命│沙田男子彻夜未归车内烧炭 妻子发现惜太迟

沙田多石街2号停车场一个咪表位，今（15日）早上9时41分，一名女子报案指其58岁姓刘丈夫在七人车内昏迷不醒，警员到场发现男事主坐在司机位上，在车内烧炭，救护员经检验后证实事主已当场气绝身亡。

据了解，死者任烧腊工人，与太太及女儿同住水泉澳邨多年。死者患有心脏病，需覆诊及服药。昨日（14日）下午死者由住所出门，并向女儿表示出外泊车，直至同日晚上，死者太太曾多次致电死者，但未有回应。由于死者通常将私家车停泊多石街咪表停车场，因等候表位需时，死者太太不以为意。至今早死者太太出门，经过上址咪表位，发现死者车辆停泊在上址，遂上前查看车辆，发现死者昏迷车内，于是报案求助。死者太太获悉死讯后情绪激动，被警员带署助查。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。据悉，事主因工作及感情问题困扰。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk