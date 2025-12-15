珍惜生命│沙田男子彻夜不归车内烧炭 妻子发现惜太迟
沙田多石街2号停车场一个咪表位，今（15日）早上9时41分，一名女子报案指其年约60岁丈夫在七人车内昏迷不醒，警员到场发现男事主坐在司机位上，在车内烧炭，救护员经检验后证实事主已当场气绝身亡。
现场消息称，死者任烧腊工人，数日前曾与妻子争执闹翻，昨晚整夜未返家，今早其妻经过上址停车场，便发现丈夫坐在七人车的司机位昏迷不醒，遂报警求助。其妻获悉死讯后情绪激动，被警员带署助查。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
