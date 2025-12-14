沙田赛马期间中年汉闯赛道遭揿地制服 涉扰乱秩序行为被捕

一名男子今日（14日）在沙田马场第8场赛事进行期间，闯入近终点的赛道，及后被多人扑倒制服，过程中赛事未受影响。警方经调查后，拘捕一名59岁本地男子，涉嫌「公众地方内扰乱秩序行为」。

事件发生于下午4时45分，警方指机动部队人员今日在沙田大埔公路—沙田段一马场执勤期间，一名男子涉嫌冲出赛道，并作出扰乱公众秩序的行为。经初步调查后，人员拘捕该名59岁本地男子，涉嫌「公众地方内扰乱秩序行为」。他现正被扣留调查，案件交由沙田警区重案组跟进。

警方强调，市民表达诉求时，必须遵守法律，并在符合国家安全、公共安全、公共秩序，以及不会损害他人的权利和自由的前提下，和平有序地表达意见。如有任何违法行为，警方必会果断执法，以维持公共秩序及保障公共安全。

一名59岁本地男子涉嫌「公众地方内扰乱秩序行为」被捕。林龙摄

男子被多人扑倒制服。林龙摄