Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜吐露港公路车辘飞脱 男警临危不乱起飞脚踢跌 网民大赞：快狠准

突发
更新时间：19:23 2025-12-14 HKT
发布时间：19:23 2025-12-14 HKT

吐露港公路有轮胎滚行百米，驶经车辆险遭撞及，幸有警员临危不乱，及时「起飞脚」踢跌轮胎，有惊无险。多名网民赞警察的行为，又指他处变不惊：「值得加奖！香港警察加油！」

网上今日（14日）流传一段影片，片段显示事发时间为昨日（13日）早上9时37分。当时吐露港公路车水马龙，往大埔方向有数十辆车行驶，惟至天钻附近时，所有车突然收慢，未几有一个轮胎沿快线旁边的影线缓缓滚行，犹如「自动导航」一样。一名男警从PTU警车落车，之后「起飞脚」踢跌轮胎，阻止轮胎击中其他驶经车辆。

发帖的网民表示，幸有警察及时帮助，否则后果堪虞。有网民亦表示警察的行为值得嘉许，「呢个警察有啲料」、「值得加奖！香港警察加油！」、「快狠准」、「呢个真心抵赞」、「比个like」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
枪击现场一片混乱。
00:43
悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方拘两枪手：针对犹太人活动︱有片
即时国际
1小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
21小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
9小时前
工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮
工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
2小时前
定存攻略｜年结前港银定存见上调 3个月高近3厘 一间推25厘优惠吸客
定存攻略｜年结前港银定存见上调 3个月高近3厘 一间推25厘优惠吸客
投资理财
8小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
5小时前