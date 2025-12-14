有片｜吐露港公路车辘飞脱 男警临危不乱起飞脚踢跌 网民大赞：快狠准

吐露港公路有轮胎滚行百米，驶经车辆险遭撞及，幸有警员临危不乱，及时「起飞脚」踢跌轮胎，有惊无险。多名网民赞警察的行为，又指他处变不惊：「值得加奖！香港警察加油！」

网上今日（14日）流传一段影片，片段显示事发时间为昨日（13日）早上9时37分。当时吐露港公路车水马龙，往大埔方向有数十辆车行驶，惟至天钻附近时，所有车突然收慢，未几有一个轮胎沿快线旁边的影线缓缓滚行，犹如「自动导航」一样。一名男警从PTU警车落车，之后「起飞脚」踢跌轮胎，阻止轮胎击中其他驶经车辆。

发帖的网民表示，幸有警察及时帮助，否则后果堪虞。有网民亦表示警察的行为值得嘉许，「呢个警察有啲料」、「值得加奖！香港警察加油！」、「快狠准」、「呢个真心抵赞」、「比个like」。