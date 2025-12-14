Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林道两小巴与的士相撞 酿12人受伤

突发
更新时间：10:14 2025-12-14 HKT
发布时间：09:34 2025-12-14 HKT

港岛西区发生交通意外，多人受伤。今日（14日）早上约9时，两辆小巴和一辆的士沿薄扶林道北行，当驶至薄扶林道109号对开时相撞。据报两辆小巴上共有12人受伤，多辆救护车到场救援。幸3男9女伤者（介乎33至87岁）全部轻伤，由救护车送往玛丽医院治理。

涉事的两辆小巴分别行走23号线和28S线，其中28S线小巴损毁较严重，车头挡风玻璃爆裂，泵把损毁，左边车头灯亦撞至松脱「吊吊揈」；而的士则车尾损毁。

23号线小巴的男司机讲述经过，指事发时涉事的士沿薄扶林道慢线行驶，他则驾驶小巴沿快线而行。其间他打灯由快线切入慢线，尾随的士行驶，未料途中行人路上有2名乘客欲截乘的士，结果涉事的士突然停下，他的小巴收制不及撞上的士车尾。后面的28S线小巴亦撞上其23号线小巴。他直指的士司机「任何指示灯都冇打，跟住急停」，导致意外发生。的士乘客最后也没有上车，警方正调查事件。

