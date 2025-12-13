六旬男工人晕倒马鞍山渠务署地盘休息室  送院抢救不治

今日（13日）早上11时许，警方接获报案，指一名61岁菲律宾籍男工人在马鞍山梅子林路与亚公角街交界一工地晕倒，昏迷不醒。救援人员到场将他送往威尔斯亲王医院抢救，可惜最终不治，死因有待验尸后确定。

渠务署下午于facebook专页「下水水」发文，指死者为受雇于承建商的男工人，今早大约8时于马鞍山梅子林路渠务署地盘休息室，等候上级派遣工作期间突然晕倒，由救护车送院救治，至中午约12时15分离世。署方表示对该工人离世深表难过，并向其家属致以深切慰问，已要求承建商提供适切协助。