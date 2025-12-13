Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬男工人晕倒马鞍山渠务署地盘休息室  送院抢救不治

突发
更新时间：17:50 2025-12-13 HKT
发布时间：17:50 2025-12-13 HKT

今日（13日）早上11时许，警方接获报案，指一名61岁菲律宾籍男工人在马鞍山梅子林路与亚公角街交界一工地晕倒，昏迷不醒。救援人员到场将他送往威尔斯亲王医院抢救，可惜最终不治，死因有待验尸后确定。

渠务署下午于facebook专页「下水水」发文，指死者为受雇于承建商的男工人，今早大约8时于马鞍山梅子林路渠务署地盘休息室，等候上级派遣工作期间突然晕倒，由救护车送院救治，至中午约12时15分离世。署方表示对该工人离世深表难过，并向其家属致以深切慰问，已要求承建商提供适切协助。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
3小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
8小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
22小时前