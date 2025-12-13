Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天泽邨纵火案｜独居男户主情况危殆 疑为案中疑犯 警查犯案动机

更新时间：17:38 2025-12-13 HKT
天水围天泽邨泽润楼今日（13日）凌晨发生火警，一名51岁姓谢男户主被发现倒卧在单位睡房内，上半身约有20%烧伤，警方下午在记者会上表示，男户主送往医院后昏迷不醒，其后由屯门医院转送至沙田威尔斯亲王医院抢救，现时情况危殆，而消防经调查后发现起火位置为厨房，认为起火原因有可疑，相信独居兼无业的男户主为疑犯，案件暂列「纵火」。

相关新闻：天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火

元朗警区刑事调查总督察冼珈瑶交代案情。
元朗警区刑事调查总督察冼珈瑶表示，消防员在起火单位的睡房内发现男户主，当时他清醒，身上有烧伤痕迹，情绪比较激动，之后由救护车送往屯门医院救治，惟他其后昏迷不醒，再转送至沙田威尔斯亲王医院抢救，现时情况危殆。

警方指火警没有波及其他单位及楼层，经消防处人员及政府化验师的初步调查，发现起火位置为厨房，认为起火原因有可疑，案件暂列「纵火」，相信独居兼无业的男户主为案中的疑犯，会调查其犯案动机，暂时未有人被捕。据了解，男户主没有情绪病及身体病纪录。

