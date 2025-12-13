警检$8000万冰毒暗藏急冻果肉空运到港 本年度数量最多 拘4男包括3名16岁少年

圣诞将至，跨境贩毒集团试图由海外偷运毒品来港，供货予香港毒品市场，并以「未成年毋须负刑责」招揽未成年学生负责拆货工作， 警方毒品调查科经深入调查后，在过去一连四日，进行一项打击跨国集团的反毒品行动。行动中，成功拘捕四名男子，包括3名年仅16岁中学男生及一名29岁无业男子，并检获约242公斤，市值超过 8200万港元怀疑冰毒。这是警方本年度至目前为止，检获怀疑冰毒数量最多的案件。

藏毒的急冻生果肉。

隐藏于急冻生果肉包装袋中的怀疑冰毒。

毒品调查科署理高级警司关骏轩讲述破案详情时表示，根据情报分析，警方相信有一个跨国贩毒集团，企图在圣诞节前将一大批毒品，由墨西哥经空运偷运到香港，而通过连日调查，警方锁定一批报称为冷冻食品的可疑货物。当该批货物在12月8日到达香港空运中心后，警方随即在海关人员协助下作出搜查，发现该批货物总共有360个纸箱；而纸箱内装住急冻的生果肉，在经过仔细搜查之后，发现当中有70箱，一共载有约242公斤为怀疑冰毒。

贩毒集团之后委托一间正当的物流公司去到空运中心提货，其后辗转间到12月11日，即过去星期四，贩毒集团再次要求物流公司于下午将该批货物送到葵涌一个工业大厦，一个约400呎单位外。当货送到上去后，发现有三名男子，亦即是案件中被捕人来到收货，他们将货物搬入单位内。行动期间，警方发现有另一名男子，在工业大厦外不断游荡徘徊，形迹十分可疑。待时机成熟后，探员即时截停搜查大厦外的可疑男，并同步突击搜查上址收货单位。

当探员入到单位，发现该三名男子正在拆货，并已经将部分筛选出来的急冻果肉食品，放在大环保袋内准备运送。而在大厦外被截查的男子，经初步调查后，证实为有关贩毒集团的一个骨干成员。探员随即分别以贩毒，及串谋贩毒罪名将该四名男子拘捕。

被捕的四名男子为本地人，包括三名16岁少年及一名29岁的男子。三名未成年才年均报称为中学生，而29岁的男子就报称无业，当中有人有三合会背景。目前全被警方扣查，稍后将被暂控有关贩毒罪名，并于周一（15日）在西九龙裁判法院提堂。据悉，被捕3少年是相识的朋友但不同学校，与29岁男子没有关系，各自负责派送毒品及「睇水」工作，警方正追缉一名负责招揽3少年的中间人。

初步调查显示，有人受了跨国贩毒集团以金钱利诱，被招募成为派送毒品以及监控的角色。而今次案件中，正好暴露有关贩毒集团无耻及卑劣一面。他们利用青少年入世未深及急于揾快钱心态，招募三名未成年人担当拆货以及派送毒品较高风险的角色。而案中成年男子自己就全程在大厦外，充当俗称「睇水」角色，以为自己行远少少就可以减低被捕风险。今次拘捕行动，正正反驳该种无知的想法。

警方强调有能力及决心，将贩毒集团成员一网打尽。就此次案件为例，除现场被捕的成年人外，警方已锁定有关贩毒集团背后部分在逃人士的身份，因此拘捕行动仍然继续，不排除稍后时间更多人被捕。

另外就过往案件，对于利用未成年人去贩毒，警方会引用危险药物条例（第134章）第56A条，向法庭申请加刑。

随著圣诞和元旦的临近，年轻人往往容易受到贩毒集团以金钱诱惑。警方呼吁家长多加关心自己的子女，让他们不要被利诱陷入揾快钱的陷阱，有需要的话可以寻求警方或者相关机构协助。贩毒属于一项极严重罪行，一经定罪，最高可以判处终身监禁及罚款五百万元，因此呼吁市民切勿以身试法。