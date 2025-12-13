青衣昴船洲海事处货物装卸区 七旬趸船男工堕海亡
发布时间：10:04 2025-12-13 HKT
今日（13日）早上8时51分，警方接获报案，指青衣昴船洲公众货物装卸区对开海面有一具人形物体载浮载沉。消防小艇接报到场救起一名男子，当时他昏迷不醒，送院经抢救后证实不治。
现场所见，被救起男子身穿长袖衫长裤，送院时口吐白沫，没有反应。消息指，死者姓郭，75岁，为趸船吊臂架工人，从事该行业逾50年，今早7时50分经过码头附近，怀疑在登船期间意外失足堕海身亡。警方将案件暂列作工业意外，交由葵青警区重案组跟进调查。
劳联表示对事件深感痛心，向死者家属致最深切慰问，期望当局详细调查事件，并促请当局正视海上作业安全，检视现行政策是否有不足之处，加强巡查。
