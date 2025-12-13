警油尖区打击无牌卖酒 扫楼上吧等拘27人

油尖警区人员昨日（12日）在油尖区内进行代号「战马」（WARHORSE）行动，打击无牌卖酒等非法活动。行动中，警方于油尖区三间无牌楼上吧，一间派对房间及油麻地一餐厅，合共拘捕二十七名男女。

油尖警区反三合会行动组捣破区内两间楼上酒吧，检获共值二千五百九十元的酒类饮品。行动中，一名四十四岁本地男子负责人，一名二十九岁本地男子负责人及一名三十二岁本地女子负责人涉嫌「无牌售卖酒类饮品」及「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」被捕。十七名年龄介乎十九至四十三岁的酒客则涉嫌「在没有领有酒牌的处所饮酒」被捕。

警方图片

油尖警区特别职务队人员乔装成顾客到位于油麻地吴松街的餐厅，在该餐厅内检获共值约三千五百元的酒类饮品。行动中，一名五十九岁外籍女负责人涉嫌「无牌售卖酒类饮品」及「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」被捕。另一名五十六岁外籍女职员及一名五十八岁外籍男职员则涉嫌「无牌售卖酒类饮品」被捕。

尖沙咀杂项调查队人员经深入调查及分析后，派员乔装顾客到加连威老道一派对房间。一名三十一岁本地男负责人涉嫌「无牌售卖酒类饮品」及「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」被捕。

油麻地杂项调查队人员则在油麻地砵兰街，突击搜查一楼上酒吧，检获共值八千元的酒类饮品。行动中，一名三十八岁本地男负责人及一名五十八岁本地男负责人涉嫌「无牌售卖酒类饮品」及「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」被捕。一名三十一岁本地女子则涉嫌「无牌售卖酒类饮品」被捕。

警方强调，根据本港法例，无牌卖酒属严重罪行，一经定罪，最高可判罚款一百万元及监禁两年。市民于没有领取牌照的地方饮酒亦属违法，一经定罪，最高可判罚款二千元。

警方呼吁市民，外出消遣及用膳时应多留意光顾的食肆及酒吧是否持有及展示有效酒牌。如有怀疑，可于网上搜寻领有酒牌的处所名单，以免触犯法例。