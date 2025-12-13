珍惜生命｜鲗鱼涌男子堕海 送院抢救不治
更新时间：06:01 2025-12-13 HKT
发布时间：06:01 2025-12-13 HKT
发布时间：06:01 2025-12-13 HKT
今日（13日）凌晨2时许，警方接获市民报案，指在鲗鱼涌公园对开海面怀疑有人在海中漂浮，消防船接报后随即赶抵现场，救起一名已陷入昏迷的男子，并把他送返岸上，交由救护员进行急救。
事主在送往东区医院时仍有呼吸及脉搏，惜经抢救后最终证实不治。
警员正调查死者的身份及其堕海原因。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
2025-12-11 20:33 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触 霸总紧揽宣萱一反应甜度破表 笃敏感部位超越友谊关系
2025-12-11 16:30 HKT