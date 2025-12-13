珍惜生命｜鲗鱼涌男子堕海 送院抢救不治

今日（13日）凌晨2时许，警方接获市民报案，指在鲗鱼涌公园对开海面怀疑有人在海中漂浮，消防船接报后随即赶抵现场，救起一名已陷入昏迷的男子，并把他送返岸上，交由救护员进行急救。

事主在送往东区医院时仍有呼吸及脉搏，惜经抢救后最终证实不治。

警员正调查死者的身份及其堕海原因。

