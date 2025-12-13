石硖尾毒品快餐车撞的士后续上路 司机遇查弃车逃走被捕

石硖尾今晨（13日）发生毒品快餐车交通意外案件。一辆怀疑用作贩毒的私家车撞向路边停泊的的士后不顾而去，随后在路障附近被警员截停，男司机试图弃车并取走车内毒品逃走，最终被当场拘捕。

事发于凌晨约2时，一辆白色日产电动车驶至窝仔街近南昌街时，左边车头撞向一辆停泊在路边的的士。日产私家车车头损毁，但司机未有停车处理，反而继续行驶，车祸惊动途人报警。

涉案日产私家车随后驶前约300米，途经石硖尾街近大埔道灯位时，当时有警员正在附近设置路障。警员发现该日产车头损毁，遂上前截查了解情况。

司机见状试图弃车，并取走车内毒品企图逃离现场，但随即被警员制止及拘捕。警员当场检获怀疑毒品，初步相信有人涉嫌贩运危险药物。警方正了解毒品种类，以及点算其重量和市值。

就现场所见，挨撞的士车尾损毁严重，左边两个车轮被撞上行人路边。涉案日产则左边车头泵把损毁。警员事后召唤缉毒犬到场，以作进一步搜查。被捕男子黑布蒙头，在场接受警方调查后被带上警车。

据了解，挨撞的士在昨晚（12日）约10时已泊在上址，当时司机已收工。的士司机事后接获警方通知赶到现场了解情况，并电召拖车公司处理。