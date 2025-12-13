Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂船洲大桥3车相撞 女铁骑士倒地受伤送院

突发
更新时间：00:37 2025-12-13 HKT
发布时间：00:37 2025-12-13 HKT

昂船洲大桥周五（12日）晚上发生一宗三车相撞交通意外，涉及两辆私家车和一辆电单车。事故导致女电单车司机人仰车翻倒地受伤，清醒送院治理。

事发于周五晚上10时许，当时两辆私家车和一辆电单车正沿昂船洲大桥往元朗方向行驶。三车在行驶期间发生碰撞，导致电单车失控倒地，零件散落一地。

电单车女司机因跌倒造成四肢擦伤，所幸仍然清醒。救援人员接报赶至现场，为伤者进行初步处理后，由救护车将她送往玛嘉烈医院接受治理。

就现场所见，涉事电单车横亘在马路中央，警员在场拉起封锁线进行调查，以确定三车相撞的具体原因。

受车祸影响，昂船洲大桥往机场方向的部份行车线暂时封闭，驾驶人士只可使用余下行车线行车，交通一度繁忙。

