海关破两毒品案捣分销中心 检$890万毒品包括依托咪酯烟弹 3男被捕

香港海关在香港国际机场侦破一宗空运贩运毒品的案件及一宗旅客贩运毒品的案件，并在大埔捣破一个怀疑毒品分销中心，共检获约15公斤怀疑氯胺酮、1公斤怀疑大麻花、40粒怀疑依托咪酯烟弹、660克怀疑液态依托咪酯、8克怀疑大麻油及1.7公斤怀疑海洛英，市值共约890万元，并拘捕3名男子。



在首宗案件，海关于12月4日透过风险评估及情报分析，在香港国际机场查验一件从比利时抵港并报称载有办公室陈列品的空运包裹。经检查后，海关人员发现包裹内藏有约15公斤怀疑氯胺酮，估计市值约610万元。

首宗案件中检获的怀疑毒品。



跟进调查后，海关人员于昨日（11日）采取监控递送行动，分别在沙田及大埔拘捕2名涉案收货男子，年龄分别46和29岁。其后，海关人员把29岁被捕男子带往大埔一个处所进行搜查，再检获约1公斤怀疑大麻花、40粒怀疑依托咪酯烟弹、660克怀疑液态依托咪酯及8克怀疑大麻油，估计市值共约210万元。



第二宗案件涉及一名今日（12日）从泰国曼谷飞抵本港的25岁男旅客。海关人员替他进行清关时，在其手提行李内发现重约1.7公斤的怀疑海洛英，估计市值约68万元，遂把他拘捕。被捕人士已被控一项贩运危险药物罪，将于明日（13日）在西九龙裁判法院提堂。

第二宗案件中检获的怀疑海洛英。