入境处反黑工拘15人 揭内地汉持假建造业工人注册证来港

突发
更新时间：21:41 2025-12-12 HKT
发布时间：21:41 2025-12-12 HKT

入境处于12月5日至12月11日在全港多区，包括出入境管制站展开反非法劳工行动。截至昨日，行动中共拘捕13名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。
 
入境处调查人员于12月9日在罗湖管制站进行的针对性行动中，截查多名访港目的有可疑的入境旅客，并在其中一名内地男子身上检获一张怀疑伪造的建造业工人注册证。该名42岁男子因涉嫌管有虚假文书和以访客身份来港从事非法雇佣工作而被捕。
 
于其他反非法劳工行动，包括「曙光行动」、「促进行动」以及联同香港警务处执行的「冠军行动」中，调查人员搜查了多个目标地点，包括洗衣店、装修中的单位及货仓等，共拘捕12名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。被捕的怀疑非法劳工为5男7女，年龄介乎25至67岁，当中两名女子持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为2名男子，年龄分别为54及71岁。

怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

