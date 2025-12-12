Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田路支路两私家车追撞酿一伤 尾随司机涉酒驾被捕

突发
更新时间：03:29 2025-12-12 HKT
发布时间：03:29 2025-12-12 HKT

沙田昨日（11日）深夜发生一宗涉及醉酒驾驶的交通意外。一辆私家车沿沙田路支路行驶时被尾随车辆撞上，导致车上一名女乘客受伤送院。警方到场调查后，发现肇事司机未能通过酒精呼气测试，当场以涉嫌「酒后驾驶」将其拘捕。

事发于昨日晚上11时03分，一名姓黄（34岁）男子当时驾驶私家车沿沙田路支路往沙田方向行驶。当车辆驶至源禾路21号对开路段时，遭一辆从后而至的私家车追撞。

警员接报赶抵现场处理，黄男车上的姓关（31岁）女乘客报称颈部疼痛，清醒状态下由救护车送往医院接受治疗。

警方初步调查后发现，肇事追撞的私家车姓张（69岁）男司机未能通过酒精呼气测试，怀疑涉及酒后驾驶。警方遂以涉嫌「酒后驾驶」将张男拘捕，现正被扣留调查，以进一步厘清意外原因。

 

