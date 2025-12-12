荃湾P牌私家车失控自炒 四轮朝天「反肚」 司机轻伤拒送院

荃湾昨日（11日）深夜发生一宗惊险交通意外。一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。意外中男司机轻微擦伤，幸无大碍，拒绝送院治理。

事发于晚上9时43分，涉事私家车当时沿海兴路往海安路交界方向行驶。当驶至柴湾角通风大楼对开路段时，车辆突然失控，猛烈撞向路边设施后翻侧，吓得途人立即报案求助。

一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。fb「突发马路车cam大全」

现场照片可见，该辆白色P牌私家车严重损毁，底朝天翻倒在路面上，车窗玻璃碎片散落一地，有部分栏杆亦被撞至扭曲变形。

警方及救援人员接报赶到现场，经检查后证实，私家车男司机仅受轻微擦伤，他清醒并拒绝送院。警员现正封锁现场，调查车祸发生的确切原因，包括是否涉及车速过快或其他人为因素。