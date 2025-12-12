Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾P牌私家车失控自炒 四轮朝天「反肚」 司机轻伤拒送院

突发
更新时间：03:10 2025-12-12 HKT
发布时间：03:10 2025-12-12 HKT

荃湾昨日（11日）深夜发生一宗惊险交通意外。一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。意外中男司机轻微擦伤，幸无大碍，拒绝送院治理。

事发于晚上9时43分，涉事私家车当时沿海兴路往海安路交界方向行驶。当驶至柴湾角通风大楼对开路段时，车辆突然失控，猛烈撞向路边设施后翻侧，吓得途人立即报案求助。

一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。fb「突发马路车cam大全」
一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。fb「突发马路车cam大全」
一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。fb「突发马路车cam大全」
一辆挂有P牌的白色私家车沿海兴路行驶期间，怀疑失控自炒翻侧，四轮朝天「反肚」横亘路中。fb「突发马路车cam大全」

现场照片可见，该辆白色P牌私家车严重损毁，底朝天翻倒在路面上，车窗玻璃碎片散落一地，有部分栏杆亦被撞至扭曲变形。

警方及救援人员接报赶到现场，经检查后证实，私家车男司机仅受轻微擦伤，他清醒并拒绝送院。警员现正封锁现场，调查车祸发生的确切原因，包括是否涉及车速过快或其他人为因素。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
7小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
13小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
6小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
18小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
11小时前
71岁世界级歌手家中身中多刀惨死 儿子涉杀人被捕过程曝光 31岁亲儿有精神病纪录
71岁世界级歌手家中身中多刀惨死 儿子涉杀人被捕过程曝光 31岁亲儿有精神病纪录
影视圈
14小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
10小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
5小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
9小时前